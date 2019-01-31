Польська історична драма Дивізіон надії вже в Україні

На українські екрани вже сьогодні виходить стрічка Дивізіон надії. Це польська історична драма, знята спільно з Великою Британією. Історія про події Другої світової. У центрі – мужні польські пілоти у лавах елітного підрозділу повітряних сил Великої Британії.

Безстрашні польські пілоти у лавах королівських повітряних сил. Елітний підрозділ Ескадрилья 303 складався із поляків і став одним з найкращих того часу. Пілоти завдали 126 точних ударів. Це рекорд.

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Унікальна військова хроніка з видовищними сценами та звуковими ефектами, не гіршими від голлівудських. До створення долучилися і українські фахівці.

Особливу підтримку показу надав Польський інститут у Києві. Протягом усього фільму пілоти переконують, що йти на смерть можливо лише заради любові, а не заради помсти.

До слова, Крути 1918 – напередодні у столичному кінотеатрі Київ відбувся допрем’єрний показ стрічки про подвиг півтисячі українських юнаків – добровольців, які 101 рік тому боронили незалежність молодої УНР.

Опубліковано Cічень, 31 в 19:46



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