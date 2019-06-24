Полтавчани перекрили рух перевантаженим фурам, які руйнують дорогу

У Полтаві містяни перекрили дорогу вантажівкам, щоб ті не їхали через населений пункт. Бо це не тільки гуркіт, вібрація і додаткова небезпека на дорозі, а й руйнування новенького асфальту, на який чекали з десяток років.

Більше того, у 30-градусну спеку рух фур більше 24 тон через місто заборонений, та на це правило перевізникам начхати – завантажені будматеріалами фури, щоб не робити гак у кілька десятків кілометрів, скорочують шлях через населений пункт.

Один з водіїв закрився в кабіні і пояснювати бодай щось відмовився. Люди не відпустили його аж до ранку, доки не приїхали представники Укртрансбезпеки. А от представники компанії перевізника приїжджали вночі – пропонували людям кілька машин піску, аби тільки ті розблокували фуру. Але ніхто не погодився.

У супроводі поліції, Укртрансбезпеки та місцевих жителів фура вирушила на зважування – спеціальні ваги на в’їзді в місто. Результат місцевих обурив – вага перевищує норму вдвічі. Після цього водій просто втік.

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Правоохоронці кажуть: тепер покарають і водія, і перевізника. Поліція випише штраф за порушення правил дорожнього руху під час перевезення вантажу, до того ж перевізник відшкодує і пошкоджений у населеному пункті асфальт.

Перевізник Онур зареєстрований у Львові, там кажуть: про ситуацію в Полтаві вперше чують, чи будуть якось реагувати – пообіцяли дати відповідь на офіційний запит. Та полтавці кажуть: якщо водії вантажівок не припинять їздити повз їхні будинки – перекриють дорогу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як під Києвом зіткнулися дві фури.

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