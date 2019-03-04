Полум’я і шматки розпечених порід у повітрі: у Мексиці лютує вулкан Попокатепетль

У Мексиці триває надзвичайно бурхливе виверження вулкана Попокатепетль.

Науковці постійно стежать за ним за допомогою спеціальних камер, які передають чорно-біле відео з місця цілодобово.

Читайте: Виверження вулкана Шивелуч: знімок NASA з космосу

Напередодні виверження посилилося. Вогняна гора викидає у повітря полум’я, попіл, гази та шматки розпечених порід. Схилом тече лава.

Вулкан розташований всього за півсотні кілометрів від столиці країни – Мехіко, де живуть 20 млн. людей. Втім, влада стверджує, що загрози для них немає.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Сицилії прокинувся вулкан Етна.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.