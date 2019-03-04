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Полум’я і шматки розпечених порід у повітрі: у Мексиці лютує вулкан Попокатепетль

У Мексиці триває надзвичайно бурхливе виверження вулкана Попокатепетль.

Науковці постійно стежать за ним за допомогою спеціальних камер, які передають чорно-біле відео з місця цілодобово.

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Напередодні виверження посилилося. Вогняна гора викидає у повітря полум’я, попіл, гази та шматки розпечених порід. Схилом тече лава.

Вулкан розташований всього за півсотні кілометрів від столиці країни – Мехіко, де живуть 20 млн. людей. Втім, влада стверджує, що загрози для них немає.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Сицилії прокинувся вулкан Етна.

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