Полум’я і шматки розпечених порід у повітрі: у Мексиці лютує вулкан Попокатепетль
У Мексиці триває надзвичайно бурхливе виверження вулкана Попокатепетль.
Науковці постійно стежать за ним за допомогою спеціальних камер, які передають чорно-біле відео з місця цілодобово.
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Напередодні виверження посилилося. Вогняна гора викидає у повітря полум’я, попіл, гази та шматки розпечених порід. Схилом тече лава.
Вулкан розташований всього за півсотні кілометрів від столиці країни – Мехіко, де живуть 20 млн. людей. Втім, влада стверджує, що загрози для них немає.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Сицилії прокинувся вулкан Етна.
2019-03-04
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