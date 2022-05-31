Полювання за колаборантами: мер Мелітополя розповів подробиці вибуху в місті

Міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров розповів подробиці вибуху, який стався напередодні в місті.

За його словами, в результаті вибуху в центрі міста постраждали дві людини – це представники колаборантів, які захопили владу в с. Терпіння Мелітопольського районі Запорізької області.

– Постраждали дві людини. Ці дві людини – це представники колаборантів, які захопили владу в Терпінні – це об’єднана територіальна громада поблизу міста Мелітополь. Вони зараз знаходяться в лікарні, наші героїчні лікарі надали їм всю необхідну допомогу, сьогодні їхньому життю нічого не загрожує, але ми чітко розуміємо, що так, як за колаборантами почалося полювання, то рашисти рано чи пізно їх точно зачистять, – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Федоров зазначає, що існує дві версії походження вибуху. Найбільш ймовірно, що самі окупанти починають зачистку колаборантів, які знаходяться на території міста Мелітополя.

Зараз дивляться

– Ми бачили таку історію в 2014 році в Криму. Тоді ті, хто захищав російську культуру, російську політику, досить швидко зникли з радарів політичних еліт, і саме така тенденція зараз починається безпосередньо на нашій території, – додає мер.

За іншою версією, діяв партизанський рух разом з силовими структурами України. Але Федоров більше схиляється до першої версії.

Нагадаємо, вранці 30 травня у центрі окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух. Повідомлялося, що постраждала племінниця фейкового губернатора Запорізької області, проте ця інформація не підтвердилася.

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