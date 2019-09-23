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Факти / Відео / Україна

Помста ворогу буде гучною: як у полку Азов вшановують загиблих бійців

Полк Азов вийшов з передових позицій в районі Світлодарської дуги. Підрозділ провів успішні спецоперації, наніс серйозний удар ворогові, але зазнав також невиправних втрат.

Азовці на кожен обстріл бойовиків давали гідну відповідь. На рахунку полку 30 ліквідованих бойовиків та 10 одиниць техніки. Завдяки азовцям лінія фронту просунулася на цілий кілометр. В умовах позиційної війни – це справжнє досягнення

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Четверо азовців не повернулися після цьогорічної ротації. На пам’ять про побратимів полк щороку влаштовує містерію на березі Азовського моря. Згадують всіх бійців, які загинули на полі бою. За 5 років їх 38.

Церемонію за загиблими завершують хвилиною мовчання, а потім – залпами мінометів. Як символ того, що помста ворогу буде гучною.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як військові ООС усунули командира роти розвідки бойовиків.

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