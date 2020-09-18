Понад 10 тис. годин в ефірі та до 30 млн глядачів: Факти ICTV святкують 20 років

Фактам ICTV – 20 років! Саме 18 вересня в ефір вийшов перший інформаційний випуск з Оленою Фроляк. З маленької студії, молода і талановита команда, гучно заявила про себе в інформаційному просторі.

Щороку програму Факти ICTV вмикають до 30 млн глядачів. За 20 років в ефір вийшли майже 34 тис. випусків, а це понад 10 тис. годин. Щоб обрати для новин найкращі історії, ми провели понад 5 тис. планірок.

Однозначна рекордсменка ефірів головний редактор Олена Фроляк. Вона ведуча з першого дня Фактів ICTV, хоча оцінює свою роботу і команди не ефірними цифрами.

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Загалом ми побувала у сімдесятьох країнах, на обох півкулях. 150 разів були в Білорусі на мінських переговорах. Фільмували життя на самісінькому екваторі і навіть північному полюсі.

Програма пройшла шість парламентських та четверо президентських виборів, були свідками тисячі мітингів та двох революцій і зараз ми з нашими бійцями на фронті російсько-української війни.

За 20 років Факти ICTV розказали безліч історій про нашу країну. Вони різні, як життя – натхненні і гіркі, світлі й тривожні, переможні і трагічні. Ми пишемо цю історію з любов’ю та з великою вірою в те, що Україна переможе.

Також Факти ICTV розповіли, як саме вони створюють сюжети для програми.