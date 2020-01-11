Понад 101 тис. людей в Україні за тиждень захворіли на ГРВІ та грип
За тиждень в Україні на грип та ГРВІ захворіли понад 101 тис. людей. Більшість із них – це діти, віком до 17 років.
Такі дані наводить Міністерство охорони здоров’я. Заспокоюють, що епідемії немає, втім нагадують, що найкраща профілактика грипу – це щорічна вакцинація.
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Упродовж минулого тижня проти грипу вакциновано понад 1,5 тис. людей, а від початку епідемічного сезону щеплення зробили 229 тис. людей.
Важлива і профілактика. Медики радять дотримуватися простих правил, уникати контакту з хворим, часто мити руки та провітрювати приміщення. А в разі хвороби не займатися самолікуванням.
Нагадаємо, у Рівному одномісячна дитина померла від кашлюку.