Понад 20 видів: як виготовляють крафтові сири на Черкащині та ціна

Кротен, шевретта, моцарелла і рікота. Загалом зо два десятки крафтових сирів варять у невеличкому селі Первомайське на Черкащині. Родина переселенців із Криму спочатку відкрила тут сімейну сироварню, а нині на її основі створила цілий кооператив.

Вікторія та Ігор пройшли навчання у фахівців, придбали власну лабораторію і взялися за екологічне сироваріння за французькими та італійськими технологіями. Баварець з темним пивом, сир з козячого молока, витриманий Голандець, сир з пажитником з тонким горіховим смаком, кротен, шевр, буратта, халумі. За принципом натурального сироваріння виготовляють більше 20 видів крафтових сирів.

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Моцарелла Козацька – коронний і найпопулярніший сир. Саме з ним подружжя вийшло на ринок. За добу цього виду продукту можуть приготувати до 30 кілограмів.

Продукцію Пані Кози постачають у магазини і ресторани Черкас. Середня ціна за кілограм моцарели – 210 гривень, твердого коров’ячого сиру від 260 гривень, козиного – від 350. Родина мріє про власний магазин.

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