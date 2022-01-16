Понад 20 виноробів та тисячі туристів: у Мукачеві закінчився фестиваль Червене вино

На Закарпатті у Мукачево триває гучний фестиваль Червене вино. 22 найкращі приватні винороби краю привезли сюди тисячі літрів натурального напою. Вино тут десятків сортів, молоде і витримане, на різний смак і гаманець.

Цьогорічний фестиваль вже 27-й. Торік через пандемію коронавірусу він пройшов онлайн – працювала дегустаційна комісія, яка обрала найкращі домашні вина Закарпаття.

Цьогоріч в Мукачеві ризикнули та знову організували грандіозне винне свято – найбільше в Україні. Щоправда, з певними обмеженнями.

– Всі, хто присутній зі сторони продавців обов’язково мають мати або сертифікат вакцинації або свіжий ПЛР-тест. Серед відвідувачів періодично проводиться перевірка, – розповідає координатор фестивалю Олександр Шершун.

Минулорічний урожай винограду непоганий, кажуть винороби. Весна була холодною й дощовою, та сонячна осінь все виправила – додала гронам цукру та особливого аромату й смаку. Тому вино якісне, смачне і навіть корисне.

Туристи на фестивалі дегустують його безкоштовно. А от пляшка коштує від 100 до 500 гривень.

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