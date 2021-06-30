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Юлія Захарченко |

Понад 3 млн щеплень у світі та скасування карантинних обмежень: Covid-19 у світі

У світі зробили вже понад три мільярди щеплень проти коронавірусу. Такі дані надає агенство Bloomberg, яке відслідковує ситуацію у 180 країнах.

Завдяки вакцинації Франція сьогодні скасувала останні карантинні обмеження. Першу дозу отримала вже половина населення, а два щеплення – близько третини жителів.

У країні наразі вільно працюють ресторани, бари, кінотеатри, магазини, музеї, готелі, бібліотеки, церкви, тренажерні зали та органи державного управління.

Також можна проводити спортивні заходи, фестивалі та концерти просто неба. Учасникам необхідно пред’явити негативний тест на коронавірус, документ про одужання або вакцинацію, якщо в заході беруть участь понад 1 тис. людей.

Водночас Європейський Союз з 1-го липня дозволить вільний в’їзд туристам ще з 12 країн, однак України наразі в цьому списку немає.

У Росії ж продовжує вирувати індійський штам коронавірусу Дельта. За минулу добу на території держави зафіксували понад 21 тис. інфікованих. Очевидно, що вакцинація препаратом Спутник V не дала бажаного результату.

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