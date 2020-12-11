Понад 3 тис. смертей у США і майже 30 тис. заражень у Німеччині: нові антирекорди Covid-19

Пандемія коронавірусу у світі не вщухає. Зокрема, у США зафіксували рекордну добову смертність – померли 3 054 людини. Американські ЗМІ підрахували, що кількість смертей від коронавірусу у Штатах перевищила бойові втрати у Другій світовій війні.

Зростає кількість інфікованих і в деяких європейських країнах. У Великій Британії – понад 20 тис. випадків за добу. Суттєво прискорилося зараження у Лондоні. Влада вважає, що не бачить реальної картини, тож тепер робитимуть більше тестів школярам.

У Німеччині другий день поспіль рекорд нових випадків – майже 30 тис. хворих У країні хочуть закрити магазини до середини січня і продовжити шкільні канікули.

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Данія після рекордного числа заражень посилила карантин для ще третини своєї території. А у Франції повернуть комендантську годину з 20.00 до 06.00.

Поширення коронавірусу ніяк не вдається приборкати у Росії. За добу тут понад 28 тис. заражень і рекордні 613 смертей. Тому в РФ розпочали масову вакцинацію препаратом власного виробництва.

Тим часом радники управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США проголосували за використання вакцини проти Covid-19 компаній Pfizer і BioTech. Остаточний дозвіл очікується найближчими днями.

Масова імунізація у Штатах розпочнеться не раніше весни. А до нормального життя американці зможуть повернутися не раніше, аніж за півроку.

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