Понад 30 українських моряків навчаються у Балтиморі керувати катерами класу Айленд

В Балтиморі зараз навчаються українські моряки – управляти тими двома катерами, які скоро попливуть в Україну, як подарунок Америки.

Катери типу Айленд США передали Україні ще торік. Це – була перша пряма закупівля урядом України військового обладнання в американського уряду. Але вони так і лишилися у порту штату Мериленд, їх треба було переобладнати, і підготовити екіпаж. І ось цього місяця навчання стартувало.

Загалом з України прибуло понад 30 моряків. Навчання тривають з понеділка по п’ятницю. Спершу теорія у класах – потім практика на воді. Українські моряки кажуть: завдання перед ними стоїть важливе – не лише навчитися оперувати американськими катерами, але й мати змогу передати отримані знання далі, якщо екіпаж буде змінюватися.

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Загалом, кажуть, в матеріальній частині відмінностей не дуже багато, всі катери чимось схожі, тому навчитися керувати американськими не складно. Єдине – все англійською, а також процедури, підготовка, так званий чекліст, виконання завдань у американців інші. Але оснащення катеру сприяє ефективності екіпажу.

Катери назвали на честь звільнених українських міст Слов’янськ та Старобільськ. Командир одного з них Дамір Аулін розповідає: нерідко доводиться пояснювати американським колегам, що ж насправді відбувається в Україні.

Він був одним із курсантів Севастопольського інституту, які у березні 2014 заспівали гімн України, коли на плацу піднімали російський прапор. Згодом Дамір залишив окупований Крим і подався до Одеси, аби служити українським ВМС. Каже: не розуміє тих, хто залишився.

До слова, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що Україні потрібні комплекси протикорабельних ракет Нептун, аби стримувати Росію.

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