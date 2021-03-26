Понад 300 тис. компаній України об’єдналися та виступають за зменшення тарифу транзакцій

В Україні тариф за розрахунки платіжними картками завищений у шість разів порівняно з країнами ЄС. Про це заявляють представники рітейлу, ресторанів та загалом сфери послуг.

Нині кожна бізнес-установа в Україні має відраховувати у середньому 2% з ціни товару чи послуги на користь банків, тоді як у країнах ЄС цей показник обмежений законодавством і складає максимум 0,3%.

Кількість безготівкових розрахунків росте, а з ними змінюється і розмір комісії банків, пояснюють представники бізнесу. Кажуть, що це не сприяє й розвитку мережі терміналів.

Ми прекрасно розуміємо, що частина бізнесу сьогодні не використовує значну кількість pos-терміналів тому, що це дорого для них, – розповідає керівник юридичного відділу Асоціації рітейлерів України Наталія Петрівська.

Тож загалом понад 300 тис. компаній об’єдналися та виступають за погодження українського законодавства із нормами ЄС і просять парламент зменшити вартість оплати за такі трансакції. Особливо це актуально зараз, коли бізнес знаходиться в умовах карантинних обмежень.

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