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Понад 5 тон овочів для тварин: у Черкаському зоопарку влаштували День гарбуза

День гарбуза  сьогодні влаштували  в Черкаському зоопарку. Туди закупили і передали більше п’яти тонн осіннього овоча. Трапеза перетворилася на справжнє свято для тварин і для відвідувачів.

Звірям гарбуз подавали яскравими композицями у гарбузових кошиках, викочували їх цілими  і змішували з улюбленими ласощами мешканців.

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Для гостей зоопарку зварили гарбузову кашу, частували чаєм і запрошували у яскраві тематичні фотозони.

Гарбузів зоопарку цього року дісталося більше п’яти тисяч. Вистачить годувати мешканців до самого нового року.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що у Черкасах горів зоопарк.

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