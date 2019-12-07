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Понад 5 тис. собак 200 порід: у Києві проходить виставка Київська Русь

У Києві стартувала найбільша в країні міжнародна виставка собак Київська Русь 2019. Це наймасштабніша подія такого роду в Україні. Похизуватися своїми улюбленцями сюди з’їхались звідусіль.

Загалом було представлено понад 5 тис. хвостанів, більше 200 порід.

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На спеціальному майданчику дружби – так його назвали організатори – терапевти разом із навченими собаками проводили безкоштовні реабілітаційні тренінги для дітлахів з інвалідністю.

Для поціновувачів екзотичного та спортивного дресирування тут провели змагання з кінологічного фрістайлу. Це такі собі танці із собаками. Також собаководи могли позмагатися за Кришталевий кубок – отримає його найчемніший хвостань.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві пройшла виставка котів Pro Plan Grand Prix 2019.

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