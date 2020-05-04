Понад 50 шахтарів підняли бунт у шахті Ніканор-Нова на окупованій Луганщині

За 3 травня на передовій російські бойовики здійснили 11 атак. Четверо наших бійців поранені. Під прицілом окупантів опинилися околиці восьми населених пунктів. З мінометів 82 калібру ворог обстріляв позиції наших військових поблизу Богданівки та Оріхового. Вже з початку 4 травня ворог поцілив з міномету 120 калібру поблизу Кримського. Тривають на передовій також і снайперські бої. Поранені бійці потребують волонтерської допомоги.

Тим часом в окупованому місті Зоринськ на Луганщині відбувається справжній бунт. Там понад півсотні гірників залізли у шахту Ніканор-Нова і вже шосту добу поспіль не повертаються на поверхню. Все через те, що окупанти хочуть закрити це підприємство. А це єдина шахта, яка працює у місті, і перша, яку відкрили в роки незалежної України в 1998 році. Тепер бойовики хочуть пустити її на брухт. Докладніше у сюжеті Володимира Михайлова.

Нагадаємо, Верховна Рада звернулася до парламентів іноземних держав і парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження збройної агресії Російської Федерації проти України і анексії Криму.

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