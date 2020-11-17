Понад 55 тис. врятованих: як Фонд Віктора Пінчука допомагає передчасно народженим

Щороку 17-го листопада у світі відзначається Міжнародний день передчасно народжених дітей, яких лікарі називають поспішайками. В Україні щороку на світ з’являється близько 19 тис. таких новонароджених.

Майже у всіх є проблеми з диханням, розвитком та харчуванням. І що менше дитина народжується, то складніше її виходити. Адже потрібно максимально створити умови розвитку, як в материнській утробі.

Вже 14 років Фонд Віктора Пінчука в межах програми Колиски надії допомагає лікарям рятувати передчасно народжених дітей, оснащує перинатальні центри якісними інкубаторами, апаратами для штучної вентиляції легень та та іншим медустаткуванням, що допомагає рятувати дітей, а їхнім батькам дарувати неповторне родинне щастя.

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А ще Фонд провів десятки освітніх заходів, у яких взяли участь майже 2 тис. українських лікарів та медичних сестер.

За словами керівника проекту Колиски надії Світлани Гавриленко, за ці 14 років завдяки Фонду Віктора Пінчука вдалося врятувати понад 55 тис. дітей.

А про те, як довго виходжують передчасно народжених дітей, як правильно за ними доглядати і які можуть бути наслідки для здоров’я, можна прочитати у нашому матеріалі.

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