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Понад людські можливості: як українка із Франківська підкорила Льодову милю

Понад півтора кілометри вплав у крижаній воді. Марина Цимашевич з Івано-Франківська – стала першою українкою, яка пропливла Льодову милю – 1 612 метрів за 44 хвилини. Це один із найжорсткіших запливів на планеті. Він відбувся у Польщі.

Після запливу треба самостійно вийти з води та без втрат для організму відійти від переохолодження.

Марині 39 років, вона живе у Кракові. Жінка ніколи не була професійною плавчинею. В басейн пішла п’ять років тому для оздоровлення.

— На сусідніх доріжках були дітки, яких вчили плавати і я просто повторювала за ними вправи, які їм давали. Так потроху навчилася плавати, – розповідає Марина.

Жінка любить відкриті водойми, вже здійснила Міжконтинентальний заплив з Азії в Європу.

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Її батько Сергій Цимашкевич, який живе в Івано-Франківську каже, що рекорди дочки його не те що дивують, навіть лякають. Утім, відмовити її від екстриму неможливо.

У крижаній воді більших дистанцій, аніж Льодова миля, немає. Це понад людські можливості. Тож Марина вже мріє подолати протоки Гібралтар та Ла-Манш.

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