Понад сім тисяч аутистів: як живуть особливі діти в Україні

1 червня – Міжнародний день захисту дітей – категорії суспільства найбільш вразливої. Особливо це стосується – аутистів. Вони потребують ще більшої уваги громади.

Зазвичай в Україні особливості таких малюків розпізнають запізно. Якщо ж зайнятися проблемою змалечку, то дитину можна повністю адаптувати до звичайного життя.

На звичайному уроці у звичайній школі за першою партою – Денис. У хлопчика – аутизм. Йому важко спілкуватися, він по-своєму сприймає реальність. Але на запитання вчителя відповідає чітко і правильно. На вигляд школяр не відрізняється від однолітків. Непогано читає, пише та намагається спілкуватися.

Поруч біля хлопчика майже весь час тьютер. Наставник, який супроводжує особливих діток під час навчання. Але жоден навчальний заклад відповідних фахівців не готує. А їхні послуги оплачують самі батьки.

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У так званій ресурсній кімнаті – пуфи для відпочинку та спеціальні столи для заняття. Аби такі діти добре сприймали інформацію, все зображено наочно та за чітким планом. Адже будь-які раптові відхилення – стрес.

Офіційно в Україні понад сім тисяч людей мають такі особливості. До того ж, як показує життя, серед аутистів чимало успішних та впливових людей світу. Наприклад, Біл Гейтс чи Вуді Аллен. Таким мріє стати і 12-річний Тимур . До школи Тимур пішов у сім. І нині він добре розмовляє та на рівних спілкується з однолітками. А ще 9 років тому – не говорив взагалі.

До слова, Факти ICTV розповідали, що лікарі назвали основні причини аутизму.

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