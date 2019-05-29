Понівечені будинки і дерева: у США лютують торнадо

Торнадо руйнують Сполучені Штати. Новою територією, що загарбала стихія, став Канзас. Там численні руйнування.

Понівечені будинки, поламані дерева. Розгублені жителі, які втратили дах над головою, оглядають те, що лишилося від їхніх помешкань. Сила смерчів та вітру часом перевищувала 260 кілометрів на годину. За добу жертвою стала одна людина, 130 поранені.

68 тис. будівель у зоні лиха знеструмлені. Міжнародний аеропорт міста Канзас призупинив польоти.

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Загалом же хвиля буревіїв за кілька останніх днів накрила одразу 8 штатів. Масштаби лиха гігантські. Найбільше дісталося Індіані, Колорадо, Айові, Небрасці, Іллінойсу та Огайо. У трьох округах оголосили надзвичайний стан. Місцеві жителі досі оговтуються від пережитого.

Загалом за останні два тижні середнім заходом США пройшлися понад три сотні смерчів, забравши життя щонайменше 7 людей та лишивши десятки жителів просто неба.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Румунії торнадо “закрутив” автобус.

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