Попри холод і дощ: у Миколаєві тепло привітали бійців, що повернулись з ООС

У Миколаєві зустрічали з ротації військовий підрозділ. Після десяти місяців на Сході додому повернулась 36 окрема бригада морської піхоти.

Армійці пройшли маршем вулицями міста і попри дощ отримали привітання від вдячних жителів.

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Нове вітання збройних сил лунало десятки разів. Миколаївці вдячні морським піхотинцям за визволення Широкиного, Водяного та Мар’їнки. Бригада на сході з першого дня формування влітку 2015. 43 морпіхи захищали Маріупольський напрямок ціною власного життя.

Після короткого відпочинку бійці знову візьмуться за зброю, спочатку відновлюватимуть боєздатність у своїх частинах, а за півроку повернуться захищати морські рубежі.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що бійці ООС отримали новий український БТР Буцефал.

Опубліковано Жовтень, 25 в 16:16



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