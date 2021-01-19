Попри мороз -20: як українські воїни пірнали у крижану воду

Саме заради тих, кого нині вітають, українські військові після занурення в ополонку повертаються до окопів та бліндажів. І саме заради них готові стояти до переможного кінця.

Йорданський ранок для українських військових розпочався із святкового занурення в ополонку. Пірнути в крижану ополонку українських бійців не зупиняє навіть мороз -20°С.

Хтось не роздумуючи пірнає вперше, а у когось вже чималий досвід і усвідомлення, що загартовувати організм потрібно заздалегідь.

Передує зануренню традиційне освячення води військовим капеланом. Такі заходи тут, на передній лінії фронту, радше виняток, хоча на думку священнослужителя – це неабияк сприяє покращенню командного духу та налаштовують бійців на перемогу.

Водні процедури військових тривають не довго. За лічені кілометри від місця занурення уже позиції проросійських найманців, які попри перемир’я не припиняють сипати погрозами.

Про прогнози від ватажка терористів бійці дізнаються лише від журналістів. У відповідь сміються, коментувати його слова не хочуть, мовляв то все лише пусті слова і противник побоїться виступити проти таких загартованих хлопців.