Попри погрози РФ, комітет асамблеї ООН ухвалив оновлену резолюцію щодо Криму

Оновлену резолюцію щодо порушення прав людини в окупованому Росією Криму ухвалив Третій комітет Генеральної асамблеї ООН. Документ підготували на основі трьох попередніх подібних резолюцій, ухвалених з 2016-го по минулий рік. Зміни внесли, щоб модернізувати документ відповідно до сьогоднішніх реалій. Голосуванню передував обмін думками. Часом доволі жвавий, як для стриманих зазвичай засідань на Генасамблеї.

Отримання території або іншої переваги внаслідок агресії не може та не буде вважатися законним. Захоплення Криму Росією неприпустиме, окуповані території слід повернути. Політичне переслідування українців, а також арешти, катування та викрадення активістів, зокрема, кримських татар – гідні осуду, незаконно ув’язнених слід негайно звільнити. Це положення з оновленої резолюції щодо Криму, яку розглянув напередодні комітет Генеральної асамблеї ООН.

Документ підтримали 67 країн, зокрема США та більшість держав ЄС. Проти – 23. Звісно ж, Росія та її постійні союзники Білорусь, Венесуела, Іран, Китай і Сирія. Ще 82 країни утрималася. Російський представник почав свою доповідь із традиційного хамства та перекручування фактів. А завершив погрозами в радянському стилі.

Читайте: ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо Криму

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко звернув увагу на некоректну поведінку російського дипломата.

Документ розробила Україна, ще 39 держав виступили співавторками.

Серед іншого йдеться про російську політику насильницької зміни демографії Криму – Москва, порушуючи Женевські конвенції, переселяє на півострів своїх громадян з материкової частини. За останніми даними, таких в Криму вже 140 тис. На цьому наголошували під час виступів представники країн, які підтримали резолюцію.

У новій редакції збереглася й норма, внесена на протидію спробам Росії переконати світ, що Крим – це російська земля.

Нинішня версія ґрунтується на “кримських” резолюціях, ухвалених у 2016 – 2018 роках. Далі, за процедурою, проект документа розглянуть на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН в грудні. Після цього постанова набуде чинності. Також до кінця року асамблея розгляне ще одну резолюцію, що стосуватиметься мілітаризації Росією окупованого півострова. Головна мета – змусити Кремль вивести всі свої збройні сили з Криму та припинити окупацію.

Раніше Факти ICTV писали, що в Організації Об’єднаних націй війну на Донбасі назвали найстарішим конфліктом у світі, бо 30% з тих, хто потребують допомоги — це літні люди.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.