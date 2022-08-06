Попри відміну пільг: на Закарпатті заробили майже 300 млн грн на розмитненні авто

Через Закарпатську митницю активно завозять в Україну автівки на європейських номерах, попри скасування пільг, які діяли майже три місяці. Упродовж липня митниця заробила майже 300 млн грн. Гроші пішли до держбюджету.

Минулого місяця через пункти пропуску на територію Закарпаття із країн Європи ввезено майже 12 тис. автомобілів.

– Починаючи з 1 липня відновився механізм оподаткування транспортних засобів на загальних підставах. Зараз під час митного оформлення громадянам в установленому законом порядку нараховуються митні платежі – мито, акцизний податок та податок на додану вартість, – каже заступниця начальника митного посту Ужгород-вантажний Закарпатської митниці Христина Герасим’юк.

Із 5 квітня до 30 червня українці могли розмитнювати авто без сплати податків, але з 1 липня депутати скасували пільги. Нульовим розмитненням скористалися десятки тисяч громадян.

Через митні пости лише на території Закарпаття завезли майже 19 тис. авто. Загалом за той період бюджет недоотримав майже 2,5 млрд грн.

Утім, період нульового розмитнення дав змогу українцям купити авто за доступною ціною. Більшість завезених машин вартістю до $5 тис. Така ж тенденція збереглася в липні. Щоправда зі скасуванням пільг потік автівок зменшився вдесятеро.

Частина розмитнених у липні – так звані авто, що доїжджають. Машини, які завезли на територію України, та не встигли скористатися пільгами. А ще – електромобілі, оскільки на них мінімальний платіж за розмитнення.

Розмитнювати автомобілі з Європи допомагають митні брокери.

– Завжди в нас один пакет документів. Машина має бути знята з обліку. Тобто, техпаспорт транзитний робиться. Робиться договір купівлі-продажу. Виставляється попередня декларація. І ввозиться транспортний засіб. І тут уже після проходження сертифікації розмитнюється, – каже митний брокер Георгій Бачинський.

Оформлення митної декларації на внутрішній митниці потребує лічених годин. Якщо у заявника є повний пакет документів, уся процедура триває до трьох днів. Щоб повністю легалізувати завезене авто, його ще треба зареєструвати в сервісному центрі МВС і поставити на українські номери.

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