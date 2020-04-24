Попутками, велосипедом і пішки. Як добираються на роботу у Черкасах

Вже місяць як карантин паралізував роботу громадського транспорту у Черкасах. Спецрейси працюють лише для медиків і персоналу кількох підприємств. Але працівники аптек, продуктових магазинів, соцслужб, пошти мусять ходити на роботу. І дістається туди хто як може.

Від сьогодні (24 квітня) громадського транспорту на дорогах Черкас все таки стало більше.

Транспорт не курсує, а на роботу треба. Десятки організацій, яким дозволено і вони мусять працювати, опинилися у глухому куті. Іван – працівник аптеки в центрі міста, живе на околиці. Каже, виручає велосипед, двадцять хвилин дороги і на роботі, добре, що нині потеплішало.

Відсутність транспорту біда, каже аптекарка. Частина співробітників живе в навколишніх селах, змушені були йти у відпустку за власний рахунок. Легше тим, в кого велосипед.

Факти ICTV раніше писали про те, що перевізники вимагали підвищити вартість проїзду.

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