Поранення школяра у тирі в Черкасах: поліція розглядає кілька версій
Правоохоронці розслідують справу про поранення підлітка у тирі у Черкасах. 14-річний хлопець дістав кульове поранення у голову, нині поліція з’ясовує, чи був у цей час поряд з ним тренер.
За попередньою версією, дитина прийшла на заняття зі стрільби. Тренер начебто вийшов до збройової кімнати.
У Нацполіції Черкаської області розглядають декілька версій, зокрема незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами.
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Постраждалий підліток нині перебуває у лікарні, його стан важкий.
Тир на договірних умовах працює на території міської гімназії та має всі відповідні ліцензії. Тренера, який працював з хлопцем, нині відсторонено.
Поранення підлітка у Черкасах
У Черкасах на занятті зі стрільби дев’ятикласник отримав кульове поранення у голову.
Трагедія відбулася у тирі Дитячо-юнацької спортивної школи №2, що розташована у приміщенні Черкаської міської гімназії №9.
Детальніше про поранення підлітка у Черкасах читайте на Фактах ICTV.