Поранення школяра у тирі в Черкасах: поліція розглядає кілька версій

Правоохоронці розслідують справу про поранення підлітка у тирі у Черкасах. 14-річний хлопець дістав кульове поранення у голову, нині поліція з’ясовує, чи був у цей час поряд з ним тренер.

За попередньою версією, дитина прийшла на заняття зі стрільби. Тренер начебто вийшов до збройової кімнати.

У Нацполіції Черкаської області розглядають декілька версій, зокрема незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами.

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Постраждалий підліток нині перебуває у лікарні, його стан важкий.

Тир на договірних умовах працює на території міської гімназії та має всі відповідні ліцензії. Тренера, який працював з хлопцем, нині відсторонено.

Поранення підлітка у Черкасах

У Черкасах на занятті зі стрільби дев’ятикласник отримав кульове поранення у голову.

Трагедія відбулася у тирі Дитячо-юнацької спортивної школи №2, що розташована у приміщенні Черкаської міської гімназії №9.

Детальніше про поранення підлітка у Черкасах читайте на Фактах ICTV.

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