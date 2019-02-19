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Порошенко звернувся до генсека ООН щодо звільнення українських моряків

Президент України Петро Порошенко підписав лист-звернення до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо звільнення українських моряків з полону та пообіцяв зробити усе можливе, щоб повернути наших хлопців додому.

Глава держави наголосив, що на міжнародному рівні порушує це питання і закликає лідерів світу допомогти – негайно звільнити моряків та повернути наші катери додому, а також забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці і Азовському морі.

Сьогодні Петро Порошенко полетить до Нью-Йорка, де за наполяганням України заплановані дебати в Генасамблеї ООН щодо стану справ на окупованих територіях.

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Раніше журналісти повідомляли, що дипломати ЄС дійшли згоди щодо введення санкцій проти Росії через її агресію в Азовському морі. Вони мають заморозити активи вісьмох осіб, причетних до затримання моряків.

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