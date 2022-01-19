Порошенку сьогодні продовжать обирати запобіжний захід

П’ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку сьогодні мають обрати запобіжний захід у справі про державну зраду.

Засідання в Печерському районному суді Києва розпочнеться о 14.00.

Попереднє засідання відбулося 17 січня і тривало до пізньої ночі. Проте рішення щодо запобіжного заходу Порошенку суд так і не ухвалив.

Як відомо, п’ятого президента підозрюють у незаконному постачанні вугілля з окупованих територій Донбасу. Завдані державі збитки слідство оцінює в 200 млн грн.

Кримінальне провадження стосується схеми постачання вугілля із ОРДЛО на підконтрольну Києву територію в 2014-2015 роках та сприяння терористичним організаціям “Д/ЛНР”.

У грудні минулого року Порошенко повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України) та сприянні діяльності терористичних організацій (ч. 1 ст. 258-3 ККУ). Слідство стверджує, що політик своїми діями поставив Україну в енергетичну залежність від Росії та підконтрольних їй ватажків “Д/ЛНР”.

Сам Порошенко таке звинувачення називає політичним переслідуванням опозиції.

Прокуратура наполягає на арешті п’ятого президента на два місяці з альтернативою застави в один мільярд грн та забороною виїжджати з Києва.

Прихильники Порошенка сьогодні планують акцію під будівлею суду.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.