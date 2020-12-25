Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Порожні храми та центральні площі: як святкують Різдво у Польщі

На початку грудня в усіх великих містах Польщі завжди запалювали міські ялинки та відкривали святкові ярмарки. Та цьогоріч вирішили почекати кращих часів, і планують відкритися, коли скасують обмеження. У деяких містах запрацювали віртуальні Різдвяні ярмарки.

Тому мер Кракова закликав підтримати місцевих підприємців та купувати в них подарунки близьким через інтернет.

– Цей рік та ці свята будуть зовсім інакшими, ніж це було торік. Це винятковий час, коли ми не можемо бути навіть зі своїми найближчими. Бажаю усім, щоб ми вийшли з цієї ситуації із міцною силою духу та бажанням побороти перешкоди пов’язані із коронавірусом, – наголосив мер Кракова Яцек Майхровський.

Поляки цьогоріч намагаються обмежити свої традиційні прогулянки та відвідини рідних на Різдво. Розуміють, що здоров’я та боротьба з пандемією зараз важливіше.

З 28 грудня польський уряд запроваджує ще більші обмеження. До 17 січня знову закриють усі магазини, окрім продуктових та аптек.

Різдво в Іспанії

Не покращується ситуація з коронавірусом і в Іспанії. Тому Різдво там вимушені святкувати також не так як торік. Влада країни запроваджує все жорсткіші обмеження.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Папа Римський під час різдвяного привітання помолився за мир на Донбасі
Папа Римський під час різдвяного привітання помолився за мир на Донбасі
Зеленський припускає можливість платної вакцинації від Covid-19 в Україні
Зеленський припускає можливість платної вакцинації від Covid-19 в Україні
Бекхем, Роналду, Лопес і Бібер: як світові зірки святкують Різдво
Бекхем, Роналду, Лопес і Бібер: як світові зірки святкують Різдво
Різдво в Іспанії: за виїзд із міста без дозволу – штраф €600
Різдво в Іспанії: за виїзд із міста без дозволу – штраф €600
В Італію доставили першу партію вакцини від Covid-19
В Італію доставили першу партію вакцини від Covid-19
Єлизавета II із чоловіком відзначають Різдво окремо від королівської сім’ї
Єлизавета II із чоловіком відзначають Різдво окремо від королівської сім’ї
У чому відмінність католицького Різдва від православного
У чому відмінність католицького Різдва від православного
Вакцинація населення, як перевірка на міцність: Зеленський про завдання для Степанова
Вакцинація населення, як перевірка на міцність: Зеленський про завдання для Степанова
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка