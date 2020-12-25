Порожні храми та центральні площі: як святкують Різдво у Польщі

На початку грудня в усіх великих містах Польщі завжди запалювали міські ялинки та відкривали святкові ярмарки. Та цьогоріч вирішили почекати кращих часів, і планують відкритися, коли скасують обмеження. У деяких містах запрацювали віртуальні Різдвяні ярмарки.

Тому мер Кракова закликав підтримати місцевих підприємців та купувати в них подарунки близьким через інтернет.

– Цей рік та ці свята будуть зовсім інакшими, ніж це було торік. Це винятковий час, коли ми не можемо бути навіть зі своїми найближчими. Бажаю усім, щоб ми вийшли з цієї ситуації із міцною силою духу та бажанням побороти перешкоди пов’язані із коронавірусом, – наголосив мер Кракова Яцек Майхровський.

Поляки цьогоріч намагаються обмежити свої традиційні прогулянки та відвідини рідних на Різдво. Розуміють, що здоров’я та боротьба з пандемією зараз важливіше.

З 28 грудня польський уряд запроваджує ще більші обмеження. До 17 січня знову закриють усі магазини, окрім продуктових та аптек.

Різдво в Іспанії

Не покращується ситуація з коронавірусом і в Іспанії. Тому Різдво там вимушені святкувати також не так як торік. Влада країни запроваджує все жорсткіші обмеження.

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