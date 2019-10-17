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Порядок проведення серцево-легеневої реанімації і як обрати потрібний ритм

Дві хвилини – саме стільки часу є аби врятувати людину, у якої раптово зупинилося серце. Лікарі цей процес називають серцево-легеневою реанімацією. Цього навчали перехожих у середмісті Івано-Франківська.

За легендою, людині стало зле на вокзалі. Порятунок чоловіка почали небайдужі, з медчастини вокзалу навіть принесли дефібрилятор. Саме він ще до прибуття швидкої запустив серце. Але насправді цього апарата немає ніде в місті, окрім лікарень. Хоча ним мають бути забезпечені всі місця з великим скупченням людей.

Медики-інструктори в Міжнародний день перезапуску серця влаштували для людей масштабний тренінг Як допомогти врятувати життя.

Перш за все, потрібно звільнити дихальні шляхи, після чого робити натиски на 1/3 грудної клітини 100-120 разів на хвилину. Після цього потрібно послухати, чи дихає постраждалий. Якщо дихання немає – потрібно починати знову натискати на грудну клітину руками з прямими ліктями. Після 30 натисків – зробити 2 вдохи рот в рот. Повторювати ці дії потрібно доти, доки не приїде швидка.

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Перевірити, чи людина притомна, викликати швидку і розпочати компресію грудної клітки – це золоте правило самостійної реанімації. Реанімувати людину може кожен. Головне – подолати паніку і пригадати найпростіші поради.

Акції до Всесвітнього дня перезапуску серця одночасно провели в 36 містах України понад 70 інструкторів Європейської ради реанімації.

До слова, Факти ICTV розповідали про змагання медиків на Дніпропетровщині.

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