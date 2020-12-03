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Порятунок під час пандемії: як Колиски надії допомагають передчасно народженим

В межах програми Колиски надії Фонду Віктора Пінчука неонатологи обговорили, як врятувати передчасно народжених дітей під час пандемії Covid-19.

Конференцію вперше проводили в онлайн-форматі. Зазвичай, на подію збираються неонатологи з усього світу. Цьогоріч на захід зареєструвались до тисячі медиків.

Особливо актуальними були питання розлучати чи ні маму із немовлям, якщо жінка хвора на коронавірус, і як вберегти від зараження медиків.

Читайте: Понад 55 тис. врятованих: як Фонд Віктора Пінчука допомагає передчасно народженим

Українські фахівці вже зазначили, що у період пандемії такі заходи вкрай необхідні, щоб обмінятися досвідом, адже вірус новий.

Крім того, в Україні передчасно народжується майже 20 тис. дітей щороку. Виходити їх з 2006-го року допомагає програма Колиски надії. У державних закладах по всій Україні Фонд Віктора Пінчука відкрив 35 спеціалізовних центрів, де врятували вже понад 55 тис. дітей.

Як довго виходжують передчасно народжених дітей і як правильно за ними доглядати, можна прочитати у нашому матеріалі.

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