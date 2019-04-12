Порятунок риби у Миколаєві: інспектори створюють штучні нерестовища і заселяють мальків

На Миколаївщині раніше був осетер, а зараз рідкість – короп та судак. Річки захаращені й брудні, масово орудують браконьєри. Місцеві рибінспектори змушені не тільки ловити злочинців, а й власноруч створюють штучні нерестовища і заселяють мальків. Бо з такими темпами скоро й зовсім не стане риби.

На Миколаївщині у традиційну юшку все частіше кладуть не місцеву рибу, а заселенців-карасів. Вид пристосувався до брудної води, нестачі кисню, винищення нерестовищ браконьєрами.

Інгул – нерестова річка. Тут щука, тарань, лящ, судак відкладають запліднену ікру у плавнях. Але на більшості подібних місць браконьєри спалили очерет, тож із соснових гілок рибінспектори створюють штучні нерестовища. На річках області їх вже майже 6 тис.

Дивіться: У Києві і області заборонили риболовлю

Через нерест на річках Південний Буг і Інгул до червня заборонено ловити рибу. Для браконьєрів немає закону, під Новою Одесою вони поставили сітку поперек протоки до нерестовища. Такі випадки виявляють кілька разів за день.

Поглиблення Південнобузького лиману знищує традиційні місця нересту, стоки і звалища забруднюють воду, а добриво з полів підживлюють тутешню рослинність. Вона гниє, забирає кисень з води і риба гине від задухи.

Дозволені ліміти на промислове рибальство щороку зменшують. Натомість, коштом держави і рибалок в річки запускають судака, товстолоба, білого амура і коропа. Вони очищають водойми від рослин. Рибні запаси скорочуються скрізь, тож місцеві фахівці наполягають на штучному розведенні.

До слова, коктейль з фекалій. На що перетворили водойми у Миколаєві.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.