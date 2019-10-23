Порятунок заручників не був пріоритетом: 17 років трагедії Норд Осту

17 років тому у Москві терористи захопили у заручники глядачів і акторів мюзиклу Норд Ост. Криза тривала чотири дні і Кремль вибрав найжорсткіший варіант – пустити до зали газ. Головна ціль – знешкодити нападників, порятунок бранців пріоритетом не був.

Романтична казка, яка перетворилася на жахіття. Посеред мюзиклу на сцену увірвалися бойовики з автоматами. До зали зайшли жінки шахідки, занесли зброю та розклали вибухівку. Оголосили вимоги – вивести російські війська з Чечні.

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Російська влада тим часом готувала штурм. 26 жовтня близько 5-ї ранку пролунали вибухи і постріли. В зал через вентиляцію пустили газ, пізніше закордонні експерти з’ясували, що російські спецслужби використали суміш газів.

Використовували синтетичний наркотик фентаніл, який у 100 разів сильніший за героїн. А щоб препарат швидше поширився залом додали галотан, летючу присипляючу речовину.

З лікарень надійшли дані про загиблих заручників. За офіційною версією їх 130, а громадська організація Норд-Ост нарахувала аж 174.

Генерал зовнішньої розвідки України Микола Маломуж стверджує, що російські спецслужби використали жорстку модель визволення заручників – силову. Хоча могли нейтралізувати бойовиків іншими методами, але збереження життя глядачів пріоритетом для Кремля не було.

Провальною визнав рятувальну операцію згодом і Європейський суд. Заручникам не надали першої допомоги, не було кисневих масок. Лікарі не знали, яку протиотруту вводити, бо назву газу засекретили.

Саме це і спричинило велику кількість смертей, адже якби одразу медики надали правильну допомогу, багатьох вдалося б врятувати. Російські чиновники тоді з опущеними додолу очима звітували перед журналістами.

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