ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Посейдон-19: як проходять навчання НАТО в Чорному морі

У Чорному морі, біля берегів Румунії, почалися військові навчання НАТО Посейдон-19.

Участь у них беруть понад 1100 вояків, 10 румунських військових кораблів, по одному – з Болгарії, Німеччини, Іспанії і Туреччини, а також бойові гелікоптери й літаки.

Дивіться: З’їсти скорпіона та випити кров кобри: військові навчання в Таїланді

Альянс відпрацьовує взаємодію між суднами на тлі нестабільності в регіоні, породженої, зокрема, російською агресією проти України. Триватимуть навчання до суботи.

До слова, ЗСУ провели навчання біля окупованого Криму.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Український закон про освіту: у НАТО заявили про солідарність з Угорщиною
Ще одна держава долучилася до НАТО, Україна наступна – Оліфер
Порошенко розповів про роботу мрії
Порошенко: Членство в ЄС і НАТО гарантує свободу від диктатури РФ
ЗСУ провели навчання біля окупованого Криму
СУ-25 завдав нищівного удару! Як проходять військові навчання на Приазов’ї
Порошенко підписав закон про закріплення у Конституції курсу в ЄС і НАТО
Енергозбережні технології і гармонія із природою: як влаштована штаб-квартира НАТО

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка