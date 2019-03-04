Посейдон-19: як проходять навчання НАТО в Чорному морі

У Чорному морі, біля берегів Румунії, почалися військові навчання НАТО Посейдон-19.

Участь у них беруть понад 1100 вояків, 10 румунських військових кораблів, по одному – з Болгарії, Німеччини, Іспанії і Туреччини, а також бойові гелікоптери й літаки.

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Альянс відпрацьовує взаємодію між суднами на тлі нестабільності в регіоні, породженої, зокрема, російською агресією проти України. Триватимуть навчання до суботи.

До слова, ЗСУ провели навчання біля окупованого Криму.

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