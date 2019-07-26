Пошкоджені кущі та виламані лавки: масові акти вандалізму у Харкові

У Харкові не встигли відкрити сад Шевченка після реконструкції, як охорона вже зафіксувала кілька десятків дрібних хуліганств. Більшість із хуліганів, звісно, нетверезі, та затримувати їх охоронці не мають права, а поки приїде поліція – злочинці тікають.

Декоративне озеро в оновленому саду Шевченка. Його тиждень як відкрили, а покупатися у ньому встигли кілька десятків людей.

Найбільша біда – вандали у першу ніч після відкриття саду поцупили 5 форсунок для поливу газонів, зламали стовп для освітлення, розмалювали граніт, пошкодили кущі і дерева та намагалися вкрасти лебедів.

Шкодять по всьому місту – у сквері Коцюбинського підлітки зламали лавки і скинули їх у чашу фонтану, а ще – ліхтар у метро. Молодики головою намагалися розбити рекламний сітілайт, розмальовують будинки, ламають сміттєві баки.

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У Харкові намагаються реалізувати теорію розбитих вікон. Два роки тому сюди навідався колишній мер Нью Йорка – Рудольф Джуліані. Він – успішний реалізатор теорії, зміст якої – розбите вікно може вилитися в кримінальний злочин, якщо його негайно не засклити. Адже невдовзі буде розбите друге, приміщення облюбують зловмисники і злочин – не за горами.

Та окрім комунальників мають працювати і правоохоронці – карати треба навіть за дрібне хуліганство. Поки ж в Україні поліція не хоче возитися з дрібними порушниками – це довго і часто неефективно. Те, що в Америці займає кілька годин, в Україні може розтягнутися на тижні.

Уже наступного року в Україні запрацює Інститут кримінальних проступків, який має спростити досудове розслідування незначних порушень і злочинів, за які не передбачене ув’язнення. Розслідувати їх потрібно буде максимум за три доби.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Криму вандали розбили пам’ятник загиблим на війні кримським татарам.

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