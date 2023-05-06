Пошкоджені майже усі будівлі! Хто залишився у Гуляйполі і хто рятує місто
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.
А ще, попри терористичні обстріли, в Гуляйполі сумлінно працюють комунальники, із ризиком для життя намагаючись після чергового вибуху урятувати бодай частину якоїсь споруди.
На шкільному подвір’ї наслідки авіаудару – величезна вирва. До закладу, за словами мера, прилітає не вперше. Та будівлю відчайдушно намагаються урятувати. Поруч – понівечений обстрілами дитсадок. Комунальники там затуляють вікна.
Як зазначають комунальники, у Гуляйполі пошкоджені фактично усі будівлі. Але попри це, мешканці містечка зазначають, що росіянам гуляйпільців не зламати.