Пошкоджені майже усі будівлі! Хто залишився у Гуляйполі і хто рятує місто

Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.

А ще, попри терористичні обстріли, в Гуляйполі сумлінно працюють комунальники, із ризиком для життя намагаючись після чергового вибуху урятувати бодай частину якоїсь споруди.

На шкільному подвір’ї наслідки авіаудару – величезна вирва. До закладу, за словами мера, прилітає не вперше. Та будівлю відчайдушно намагаються урятувати. Поруч – понівечений обстрілами дитсадок. Комунальники там затуляють вікна.

Як зазначають комунальники, у Гуляйполі пошкоджені фактично усі будівлі. Але попри це, мешканці містечка зазначають, що росіянам гуляйпільців не зламати.

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