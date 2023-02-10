Пошкоджено кілька ТЕС та ГЕС: Укренерго про масштаби пошкоджень та ситуацію зі світлом

Масштаб пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу критичної інфраструктури України 10 лютого – значний.

Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону Єдині новини у розмовній студії з Яною Брензей.

— Росіяни змогли пошкодити декілька теплових та гідроелектростанцій, при чому в той момент, коли ми набрали гарний хід у відновленні наших генеруючих потужностей. Думаю, люди помітили, що попри високі низькі температури за вікном, графіків відключення у більшості областей дотримувалися, – сказав він.

За словами Кудрицього, сьогоднішня атака трохи скоригувала плани з відновлення генерації, але він додав, що “катастрофи не сталося”.

— Росіянам не вдалося досягнути своєї цілі – спричинити тривалий блекаут всієї нашої енергосистеми, щоб завдати якомога більше шкоди цивільному населенню.

Наразі енергетики лагодять те, що пошкоджено та включають об’єкти, які були відключені під час атаки.

— За моїми прогнозами, внаслідок того, що ми все ж відновимо певні обсяги генерації та того, що ми наближаємося до вихідних, де споживання менше і буде потепління, ми матимемо стабільну та контрольовану ситуацію в енергосистемі. Я обережно спрогнозую, що в деякі години доби в нас не буде лімітів споживання, – додав Кудрицький.

Тобто це означає, що в деякі години доби взагалі не буде відключень. Кудрицький назвав це “найкращою відповідю росіянам на варварські обстріли”.

Також він додав, що “привид блекауту Україною не ходить”, але теоретична можливість такої події завжди зберігається. Втім, наразі якихось причин для побоювань немає – ситуація, за його словами, контрольована.

Нагадаємо, враховуючи нічні пуски, станом на 11:30 10 лютого Росія випустила 71 ракету по об’єктах критичної інфраструктури України.

У Повітряних силах України повідомили, що ліквідували 61 ворожу ракету та п’ять дронів противника.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.