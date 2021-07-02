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Тетяна Забожко |

Пошматовані кінцівки: на Дніпропетровщині охоронець пляжу нацькував пса на людей

У селі Єлизаветівка Дніпропетровської області охоронець приватного пляжу спустив на місцевих жителів службового пса.

У постраждалого Едуарда Горденка – перекушені сухожилля, долоня, внаслідок чого знерухомлена рука, і глибока рана на стегні. Його сестра – теж уся в синцях.

Конфлікт стався, коли компанія пляжників намагалася пройти до води. Люди стверджують, що місцевих завжди безкоштовно пускали на територію попри те, що вона приватна й вхід до неї – платний. Однак три тижні тому на цьому місці з’явилася охорона та блок-пост.

За словами постраждалих, після словесного конфлікту з охоронцем, той стягнув намордника ротвейлера та спустив із повідця.

Едуард Горденко запевняє: їхня компанія вела себе пристойно, нікого не провокувала, але не приховує – усі вживали алкоголь, бо прийшли на пляж після святкування дня народження.

Не побачила агресивних дій з боку постраждалих і юристка Марія Біленко, якій показали відео, на яке потрапила мить конфлікту.

А от охоронець, зауважує вона, перевищив свої повноваження.

– Відповідно до закону про охоронну діяльність використання службових собак та спецзасобів у громадських місцях заборонене. Це лише привілеї кінологічної служби поліції, – пояснює адвокат.

Факт нападу собаки на людину зафіксували патрульні поліцейські, що прибули на місце. За нанесені травми винуватцю загрожує штраф або до року виправних робіт.

Однак директор охоронної служби Олександр Сторожко свого підлеглого захищає. Каже: той зняв із собаки намордник, бо відчував, що станеться напад. Тож його фірма також вирішила позиватися до суду.

Адміністрація пляжу жодних коментарів до завершення розслідування давати не бажає.

Фото: Depositphotos

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