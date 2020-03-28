Поширення інфікування Україною та люди на самоізоляції – коронавірус в Україні

У Києві за добу діагностували 19 випадків захворювання. Інфіковані 10 чоловіків віком від 25 до 54 років та 9 жінок майже такого ж віку. 17 киян ушпиталили, ще двоє перебувають на самоізоляції під наглядом фахівців.

Загалом у Києві найбільше пацієнтів із підтвердженим діагнозом – 74 особи. На Тернопільщині лише в одному районі захворіли 36 мешканців, з них 21 – медпрацівники.

Водночас є і позитивні новини – після п’ятьох пацієнтів, які одужали у Чернівецькій області, вірус поборола жінка в Запоріжжі. Всі деталі ситуації в Україні в сюжеті Оксани Худицької.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Україна протистоїть коронавірусу.

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