Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Поширювали фейки та залучали військових: СБУ викрила кібертерористів

Росія продовжує гібридну війну проти України і  до того щедро фінансує інтернет-тероризм. СБУ вдалося викрити цілу мережу підконтрольних Кремлю бойовиків, які з Луганська активно поширюють фейки по всій країні.

Вони активно збирали інформацію про переміщення військової техніки, складали карти українських укріплень. Але головне їхнє завдання – інформаційний удар. Групу з кодовою назвою Сапфір створив Генеральний штаб Збройних сил Росії в окупованому Луганську у травні 2017-го  під кураторством російського офіцера Олександра Сазонова.

Читайте: Мінували аеропорти і лікарні. Кіберполіція накрила хакерське угрупування

Координатором російської групи в окупованому Луганську став чоловік з українським паспортом Андрій Тимохін з позивним Князь. Наймала людей до групи Сапфір луганчанка Катерина Василіна. Жінка, яка до війни займалася кінним спортом, а зараз – в бойовиків на посаді стрілець-радіотелефоніст, торік раптом перемогла в конкурсі журналістів.

Василіна за два роки розширила групу Сапфір із 7 осіб до 14. Активізація інтернет-терористів була помічена під час президентських виборів в Україні. Окрім дискредитації президента України, Збройних сил та Служби безпеки, бойовики намагаються промивати мізки українським армійцям, створюючи десятки фейкових груп у соцмережах і запрошуючи туди реальних бійців. Таким чином, українські  армійці й не підозрюють, що в друзях мають російських агентів, але щодня отримують фейкову інформацію.

СБУ змогла затримати кількох  інформаційних диверсантів на території України та заблокувала десятки фейкових груп, однак бойовики в окупованому Луганську не припиняють роботу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Microsoft повідомила про масштабні кібератаки, які пов’язані з Росією, на антидопінгові агентства.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Переселенець з Луганщини організував схему соцвиплат бойовикам “ЛДНР”
Розтратив понад 50 млн грн: СБУ викрила екс-посадовця Укрзалізниці
Чиновників КМДА підозрюють у привласненні коштів під час будівництва Окружної дороги
Три укази про звільнення: Зеленський провів перестановки в СБУ
Екс-директор держпідприємства організував контрабанду обладнання для ВМФ Росії
Зеленський звільнив з СБУ Тиводара і призначив голів служби у шести областях
На Буковині викрили схему незаконного оформлення євроблях
У Києві працівники СБУ незаконно прослуховували телефони і продавали дані

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка