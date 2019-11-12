Поширювали фейки та залучали військових: СБУ викрила кібертерористів

Росія продовжує гібридну війну проти України і до того щедро фінансує інтернет-тероризм. СБУ вдалося викрити цілу мережу підконтрольних Кремлю бойовиків, які з Луганська активно поширюють фейки по всій країні.

Вони активно збирали інформацію про переміщення військової техніки, складали карти українських укріплень. Але головне їхнє завдання – інформаційний удар. Групу з кодовою назвою Сапфір створив Генеральний штаб Збройних сил Росії в окупованому Луганську у травні 2017-го під кураторством російського офіцера Олександра Сазонова.

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Координатором російської групи в окупованому Луганську став чоловік з українським паспортом Андрій Тимохін з позивним Князь. Наймала людей до групи Сапфір луганчанка Катерина Василіна. Жінка, яка до війни займалася кінним спортом, а зараз – в бойовиків на посаді стрілець-радіотелефоніст, торік раптом перемогла в конкурсі журналістів.

Василіна за два роки розширила групу Сапфір із 7 осіб до 14. Активізація інтернет-терористів була помічена під час президентських виборів в Україні. Окрім дискредитації президента України, Збройних сил та Служби безпеки, бойовики намагаються промивати мізки українським армійцям, створюючи десятки фейкових груп у соцмережах і запрошуючи туди реальних бійців. Таким чином, українські армійці й не підозрюють, що в друзях мають російських агентів, але щодня отримують фейкову інформацію.

СБУ змогла затримати кількох інформаційних диверсантів на території України та заблокувала десятки фейкових груп, однак бойовики в окупованому Луганську не припиняють роботу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Microsoft повідомила про масштабні кібератаки, які пов’язані з Росією, на антидопінгові агентства.

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