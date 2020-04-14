Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Послаблення карантину в Україні: від чого залежить і приклад Європи

Чи будуть послаблені карантинні обмеження український уряд вирішуватиме ближче до 24 квітня. Усе залежатиме від того, чи складемо ми іспит на святкування Пасхи в умовах пандемії Covid-19.

Тим часом деякі країни, до прикладу, Китай та Австрія уже починають послаблювати обмеження.

Карантин вкрай потрібен для боротьби з коронавірусом, однак зволікання з виходом із особливого режиму може обвалити економіку. Тож держави мають ретельно проаналізувати всі ризики і мати різні варіанти повернення до звичного життя.

На думку німецького епідеміолога Александра Кекуле найлегше переносять Covid-19 20-30-річні. Тож саме вони повинні першими вийти з карантину і починати підіймати економіку.

Кекуле пропонує країнам, де буде суттєвий спад захворюваності поступово відкривати дитсадки та школи, а молоді будуть працювати. Розділяють такий підхід і представники українського бізнесу.

Про пом’якшення обмежень уже міркують в деяких країнах. Зокрема, Австрія зніматиме обмеження плавно. Спочатку відкриють навчальні заклади, потім ті підприємства, де немає великого скупчення людей, до прикладу, будівництво чи невеличкі крамнички. І це, не призведе до нової хвилі захворювання, певні міжнародні оглядачі.

Факти ICTV раніше писали про те, що треба знати про карантин в Україні.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Карантин у Новій Зеландії: як борються з Covid-19 за океаном
Карантин у Новій Зеландії: як борються з Covid-19 за океаном
На Миколаївщині дезінфікують транспорт і вимірюють температуру
На Миколаївщині дезінфікують транспорт і вимірюють температуру
Під час карантину уряд контролюватиме ціни на деякі продукти
Під час карантину уряд контролюватиме ціни на деякі продукти
У Чернівецькій лікарні закінчуються ліжко-місця для хворих з Covid-19
У Чернівецькій лікарні закінчуються ліжко-місця для хворих з Covid-19
З якими захворюваннями помирають інфіковані Covid-19 українці
З якими захворюваннями помирають інфіковані Covid-19 українці
Пожежі в Україні. На Житомирщині вогонь за дві години знищив 16 будинків
Пожежі в Україні. На Житомирщині вогонь за дві години знищив 16 будинків
Apple створить програму для відстеження руху людей
Apple створить програму для відстеження руху людей
Відкрити країну до 1 травня: вихід США з карантину та хто проти
Відкрити країну до 1 травня: вихід США з карантину та хто проти

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка