Послаблення карантину в Україні: від чого залежить і приклад Європи

Чи будуть послаблені карантинні обмеження український уряд вирішуватиме ближче до 24 квітня. Усе залежатиме від того, чи складемо ми іспит на святкування Пасхи в умовах пандемії Covid-19.

Тим часом деякі країни, до прикладу, Китай та Австрія уже починають послаблювати обмеження.

Карантин вкрай потрібен для боротьби з коронавірусом, однак зволікання з виходом із особливого режиму може обвалити економіку. Тож держави мають ретельно проаналізувати всі ризики і мати різні варіанти повернення до звичного життя.

На думку німецького епідеміолога Александра Кекуле найлегше переносять Covid-19 20-30-річні. Тож саме вони повинні першими вийти з карантину і починати підіймати економіку.

Кекуле пропонує країнам, де буде суттєвий спад захворюваності поступово відкривати дитсадки та школи, а молоді будуть працювати. Розділяють такий підхід і представники українського бізнесу.

Про пом’якшення обмежень уже міркують в деяких країнах. Зокрема, Австрія зніматиме обмеження плавно. Спочатку відкриють навчальні заклади, потім ті підприємства, де немає великого скупчення людей, до прикладу, будівництво чи невеличкі крамнички. І це, не призведе до нової хвилі захворювання, певні міжнародні оглядачі.

Факти ICTV раніше писали про те, що треба знати про карантин в Україні.

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