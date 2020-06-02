Послаблення карантину: які правила діють у спортзалах та фітнес-центрах

У рамках третього етапу послаблення карантину в Україні напередодні мали змогу відкритися спортзали, фітнес-клуби і басейни. Чимало українців чекали цього з нетерпінням. Спортивні заклади запрацювали за новими правилами.

У спортзалах проводять температурний скринінг, відвідувачі мають бути у масках та з дистанцією. До того ж фітнес бари тепер не працюють, а рушники відвідувачам не видають. Бігові доріжки в кардіо-зоні доступні лише через одну, все це для дистанції між відвідувачами.

Тренери радять розпочинати заняття поступово, для того щоб на початках не перевантажуватися. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, що з 1 червня в Україні стартував третій етап виходу країни з карантину. В Україні відчиняються дитячі садки та фітнес-центри, розпочинає роботу залізничний транспорт.