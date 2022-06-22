Пост для аукціону писав з укриття: що зі своєї військової амуніції продає Тарас Тополя

Лідер гурту Антитіла, а наразі ще й парамедик Тарас Тополя розповів про власний аукціон, а також поділився, чи має він натхнення під час війни.

21 червня Тарас святкував 35-річчя. Каже, був на службі на чергуванні. Все пройшло у звичайному режимі.

– На жаль, були поранені, загиблі. Робили все, що від нас залежало в тому місці, де ми служимо. Після зміни увечері зібралися з гуртом та з друзями з Харкова, які з нами служать. Трохи відсвяткували, – поділився Тарас.

У день народження він оголосив про аукціон власної військової амуніції. Каже, пост, який опублікував у Instagram, писав уночі з укриття. Взяв із собою на позицію речі, зловив інтернет та оприлюднив.

– Збираємо на потреби ЗСУ та на потреби нашого 130-го батальйону, а вони завжди є. Як мінімум – пов’язані з автомобільною технікою. Вона виходить із ладу, ламається, вона в нас дуже стара. Вирішив виставити свої речі, їм на заміну я вже підшукав нові – шолом, рукавички. А ці віддати людям, яким це цікаво. Вибиратимемо рандомно, – сказав Тополя.

На аукціон артист виставив – рукавички, балістичні окуляри, шолом та ніж. Усі предмети пройшли певний період війни.

Також він зізнався, що натхнення на творчість наразі немає, але деякі речі треба робити вимушено, наприклад, вигадувати в голові англійські тексти, переклади.

– Все це в далеких планах на колись, але треба робити вже зараз. Хоча записувати у студії можливості немає, – поділився Тарас.

Каже, все буде, але всьому свій час.

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