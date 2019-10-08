Постійні ротації. На ворожій стороні нестача охочих воювати проти України

На Приазов’ї морпіхи надійно тримають оборону. Ситуація напружена, але контрольована. Противник постійно проводить ротацію особового складу. Бажаючих служити довго на ворожій стороні не так вже і багато.

На одній із найгарячіших ділянок на підступах до Маріуполя підвезення води і продуктів відбувається лише в денний час та і тільки до певного місця. На ці позиції морпіхів добратися не так вже й просто та небезпечно. В останні дні бойовики тут не ведуть вогонь з важкої зброї, однак стрілецькою гатять регулярно.

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Українські воїни розповідають, що якщо російські найманці різко змінили тактику і поведінку, значить точно у ворога відбулась ротація.

На передовій навіть у дрібницях армійський порядок. Сніданок, обід і вечеря – суворо за розпорядком, чергують на кухні морпіхи по черзі.

Деяким морпіхам не більше, ніж 22 роки. Зовсім юні, але з великим бойовим досвідом.

Телефонні дзвінки звідси для рідних і близьких хлопців – це єдиний можливий спосіб не зійти з розуму від хвилювання. Головне, почути рідний голос.

Нагадаємо, Росія створює перепони, щоб затягнути процес врегулювання ситуації на Донбасі, заявив Дмитро Разумков.

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