Постійні затори та хаос: як закриття Бессарабського проїзду вплинуло на Київ

Нещодавно, частину Бессарабки у Києві зробили пішохідною зоною. Йдеться про вулицю Бессарабський проїзд, яка виводить потік машин на вулицю Хрещатик та бульвар Тараса Шевченка. І хоча ця вулиця помітно збільшує навантаження на сусідні дороги, 9 листопада її відкрили для пішоходів — водіям доведеться змінювати маршрут. Через 3 дні Факти ICTV дізнавалися, чи є позитивні зміни від такого рішення.

Бессарабська площа – один із найбільш завантажених транспортних вузлів Києва, який пропускає близько 25 тис. автівок на добу. Завдяки новому підходу і перерозподілу вуличного простору площа із постійно перевантаженого транспортного вузла нарешті перетвориться на більш зручний і комфортний простір для всіх учасників руху.

Та нині навколо Бессарабки нова проблема. Через закриття проїзду центр по кілька разів на день зупиняється. Бо тепер водіям, щоб проїхати на вулицю Басейну, треба повертати на Велику Васильківську. Навантаження на сусідні вулиці збільшилося вдвічі. В результаті — постійні затори.

– Всюди стоять автівки у заторах. Я не розумію навіщо це, — розповідає водій Олександр.

Не розуміють таких новацій і транспортні експерти. Кажуть, влада мала не закривати Бессарабський проїзд, а просто прибрати там паркування – це допомогло б збільшити пропускну здатність втричі. А перекриття однієї вулиці автоматично тягне за собою колапс по всьому центру міста.

– Це неправильна організація дорожнього руху. Люди які начиталися книжок про європейський досвід хочуть запровадити його у нас. Але навантаження авто на інфраструктуру не таке, як у Європі. Там всі їздять на громадському транспорті, бо він пересувається чітко за графіком, – розповідає транспортний експерт Олексій Павловський.

Натомість у Києві громадський транспорт ще не зовсім розвинений і кількість машин більша, ніж у Європі. Але припускають: столична влада ймовірно хоче покроково перетворити центр міста на пішохідну зону. Однак повної транспортної та дорожньої концепції в КМДА не анонсують. Так само і не коментують, навіщо перекрили Бессарабський проїзд.

Читайте З 9 листопада Бессарабський проїзд у центрі Києва стає пішохідною зоною

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.