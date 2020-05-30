Постійно під прицілом ворожих снайперів. В яких умовах ЗСУ тримають фронт на Донбасі

Найголовніше, що треба знати, перебуваючи на передовій – це те, що життя може обірватися вмить. Російські бойовики працюють снайперськими групами.

Коли ворог бачить помилку нашого військовослужбовця, який виставив як мінімум голову, а інколи може виставити і половину тулуба – то снайпер одразу намагається вразити свою ціль.

До того ж зараз настав сезон для підходу диверсійних груп, так звана зеленка. Завдяки тому, що ворог дуже близько за посадкою, наші захисники кажуть, що вночі чути все, що відбувається на ворожій стороні.

Утім наші українські військовослужбовці готові до будь якого сценарію. Докладніше у сюжеті Владислава Круглова.

Нагадаємо, малий броньований артилерійський катер Нікополь відновили на Миколаївському суднобудівному заводі та передали Військово-морським силам України.

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