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Постковідний синдром: яке серйозне ускладнення найпоширеніше в Україні

Христина Венгеляускайте

Після ковіду кожен 10-й пацієнт має ускладнення. Найчастіше це серцево-судинні та психоемоційні хвороби і ниркова недостатність. Причому під час цієї хвилі проблеми з нирками вийшли на перше місце – 20 % пацієнтів вже з перших днів інфікування терміново потребують діалізу.

 – Ось у коридорі лежать десятеро людей, –  розповідає заступниця медичного директора ОКЛ ім. І.І. Мечникова Ірина Китова. – Пацієнти з розряду важких стають критичними і, на жаль великий відсоток таких гине.

Реанімація, яка мала б вмістити не більше 15 пацієнтів, нині перевантажена вдвічі.  Причому тут люди з ускладеннями – із серцево-судинною чи нирковою недостатністю.

Саме ниркова недостатність  стала головною проблемою цієї хвилі пандемії. Нині кожен п’ятий реанімаційний пацієнт потребує гострого діалізу та замісної терапії.

 – Найсумніше, що ми, діалізні хворі, не можемо знаходитися вдома, їздимо в транспорті тричі на тиждень на діаліз, а це великий ризик, – говорить пацієнт відділення діалізу Олександр Фролов.

Олександр майже півжиття на діалізі. Він також важко  перехворів на коронавірус.

Ниркова недостатність, як різновид постковідного синдрому, небезпечна насамперед тим, що з організму не виводяться токсини, а отже, за досить короткий час починають страждати й інші органи.

 – Важко судити про ступінь ураження нирок, але прояви ниркової недостатності яскраво виражені і можуть призвести до смерті, – сказала завідувачка реанімаційного відділення №1 ОКЛ ім. І.І. Мечникова Валентина Ліснича.

Статистика невтішна – кожен 10-й пацієнт, який одужав, має серйозні ускладнення.

 – Наразі немає протоколів лікування постковідного синдрому, і сьогодні лікарі ще раз стикнулися з проблемою, яка для багатьох людей є нерозв’язною, – повідомив генеральний директор ОКЛ ім. І.І. Мечникова Сергій Риженко. – Думаю, в майбутньому будуть відкриватися відділення, які прийматимуть цю категорію пацієнтів.

Порівняно з минулою хвилею епідемії, нині пацієнтів, які потрапляють одразу в реанімацію,  у рази більше. Тож лікарі вкотре закликають українців не наражати себе на ризик та якнайшвидше вакцинуватися!

Джерело фото: Depositphotos

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