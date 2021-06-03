Постраждає Білорусь: чим загрожує Мінську розрив торговельних відносин з Україною

Відносини України та Білорусі дали чергову тріщину. З 9 червня північна країна-сусідка обмежує ввезення українських товарів на свою територію.

Під ліцензування потрапили 15 товарних позицій, зокрема: соки, пиво, сільгосптехніка, меблі, а також кондитерські вироби.

Українські виробники солодощів відзначають, що білоруське ліцензування фактично означає заборону на експорт.

Таким чином вітчизняні виробники зазнають мільйонних збитків.

– Експорт до Білорусі – це проблема не тільки великих компаній, але і менших підприємств. Саме вони найбільше відчують цей удар, оскільки неможливо швидко переорієнтувати ринок збуту, – заявив президент асоціації Укркондпром Олександр Балдинюк.

Удар по основним експортним позиціям став занадто жорсткою відповіддю на високі спецмита для білоруських автобусів та вантажних машин.

Минулого року такі ж спецмита було встановлено на білоруські вироби з металу.

Білорусь у відповідь висунула ультиматум: або Київ знімає обмеження зі свого боку, або Мінськ запроваджує заходи у відповідь.

У Мінекономіки України поки не придумали рішення цього питання. У відомстві вважають, що рішення Мінська – це образа самопроголошеного президента Олександра Лукашенка на критику з боку української влади.

– Якби не політичний контекст ця ситуація була б досить робочою, та її б було врегульовано на робочому рівні. До останнього часу Білорусь намагалася бути прагматичною, тому що вони на 2,5 мільярди продають сюди продукцію, – заявив заступник міністра розвитку економіки Тарас Качка.

Відзначимо, минулого року товарообіг України з Білоруссю склав $4,5 млрд, при цьому імпорт в Україну досягав 3 млрд, тоді як до України поїхало вдвічі менше товару.

Найбільше білоруси продають нам нафтопродукти та газ, а також добрива та сільгосптехніку.

У свою чергу Україна експортує вантажні вагони, ліки, тару з пластмаси, а також папір.

Для білорусів наш ринок важливіший – тому що для них ми другі після Росії, а ось для нас Білорусь – лише сьома.

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