Постраждалі від удару по Львову розповіли, як їм вдалось врятуватись

Вночі, 6 липня 2023 року ворог випустив по Львівщині 10 Калібрів з акваторії Чорного моря, 7 з них — збили. Три ракети поцілили по Львову, одна — влучила у житловий будинок, зруйновано два під’їзди.

Одна з мешканців Марія Михайлівна застала другу війну за життя. Що ракета влучить у її будинок і в страшному сні не бачила. Після того, як рятувальники дозволили їй зайти у квартиру, жінка не полишає надії віднайти свою кішку Марусю. Каже, тієї ночі вона врятувала їй життя.

Дивом вижив і пан Анатолій, у момент прильоту він перебував біля вікна. Вибуховою хвилею йому вибило вікна, двері й стіну.

Окрім житлового будинку постраждав і гуртожиток одного із вишів. Там вибило вікна та балкони. Студентка 3 курсу Софія пригадує, в метушні не могла навіть вибратись із кімнати.

Тоді частину людей одразу забрали швидкими до лікарні. У кого були незначні ушкодження після надання допомоги відпустили додому, а ті, хто постраждав більше, досі залишаються в медзакладі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.