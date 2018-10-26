Пострілами обірвали дротовий зв’язок: ворог лишив Авдіївку без телефону

Підступний вогонь з усіх можливих видів озброєння. Напередодні наші журналісти стали свідками нічного бою з ворогом. Найманці вгатили по Авдіївській промзоні. І обірвали дротовий зв’язок.

Автомати, кулемети, автоматичні станкові гранатомети. Під місячне світло зав’язалися стрілецькі дуелі. Якщо раніше, користуючись туманами, було видно, як терористичні війська підтягнулися на передові позиції, та вогонь не відкривали. То цієї ночі з боку противника запрацював весь спектр озброєння.

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Здається, бойовики тільки-но й чекали, коли армійці вийдуть з окопів аби відновити лінії зв’язку і почали накривати ділянку ураження з автоматичного станкового гранатомета, а далі додали і ручний протитанковий гранатомети. З місця обстрілу армійцям вдалося вийти неушкодженими, і щоби таки відновити зв’язок, військові взялися гасити вогневі точки противника.

Раніше бійці ООС розповіли про атаки бойовиків і їх тактику.

Опубліковано Жовтень, 26 в 14:53



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